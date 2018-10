Puppingerin baute Schule für Waisen in Ghana

Vor knapp zehn Jahren war die damals 21-jährige Verena Rösslhumer das erste Mal in Ghana, erlebte bei der Mitarbeit in einem Waisenhaus die große Armut. Als das Waisenhaus kurz danach wieder aufgelöst wurde, fiel ihre Entscheidung: „Ich will für die Kinder eine Schule bauen.“ Mit viel Mühe und einer riesigen Portion Engagement gelang es ihr, im Dorf Kwamekrom im Osten des 29-Millionen-Einwohner-Landes ein Grundstück zu finden.