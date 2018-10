Straftaten an Schulen: 857 Einsätze, 847 Anzeigen

Im Schuljahr 2017/18 gab es laut Bildungsministerium insgesamt 857 Polizeieinsätze wegen Gewalttaten an Österreichs Schulen, in 847 Fällen wurde Anzeige erstattet. Der oberste Lehrervertreter Paul Kimberger fordert deshalb „mehr Ressourcen an diesen Standorten, um die Gewalt in den Griff zu bekommen“, etwa Unterstützung durch Sozialarbeiter und Psychologen.