Mit „Null-Toleranz“ gegen Gewalt an Schulen

„Ein gewaltfreies Klima an unseren Schulen schaffen“ - unisono in dieses Horn gestoßen haben am Dienstag der Bildungsdirektor des Wiener Stadtschulrats, Heinrich Himmer, und der Landespolizei-Vize, Michael Lepuschitz. Nachdem es in der Vergangenheit nun immer wieder zu schweren, teils sogar lebensbedrohlichen Auseinandersetzungen unter Schülern gekommen war, wurden nun zum ersten Mal überhaupt konkrete Zahlen zu den 258 angezeigten Delikten bekannt gegeben. Stolze 90 Prozent davon betreffen „strafbare Handlungen gegen Leib und Leben“. Gleichzeitig habe man jetzt ein umfassendes Maßnahmenpaket geschnürt, mit dem man die angepeilte „Null-Toleranz“ gegenüber Gewalt an und um die Schulen durchsetzen will.