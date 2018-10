19 Tote bei Amoklauf eines ehemaligen Schülers

Auf der von Russland annektierten Schwarzmeerhalbinsel Krim sind am Mittwoch mindestens 19 Menschen ums Leben gekommen, als in einem Polytechnikum in der Küstenstadt Kertsch ein ehemaliger Schüler einen Sprengsatz zündete und mit einem Gewehr um sich schoss. Rund 40 weitere Personen erlitten teils schwere Verletzungen, bei den Opfern handelt es sich hauptsächlich um Jugendliche. Am Abend wurde eine zweite, nicht explodierte Bombe gefunden. Anfangs hatte es noch geheißen, es werde wegen eines Terroranschlags mit mehreren Tätern ermittelt.