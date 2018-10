Üble Nachrede gegen FP-Politiker: Klage abgewiesen

Nicht nur Kraftausdrücke, auch Mobbing sei ihm in dem Blog unterstellt worden, beschwert sich Werner Herbert. Dem Fall zugrunde liegen Mobbingvorwürfe bei der Polizei in Kärnten. Artikel darüber - unter anderem soll einem Beamten in den Diensthelm uriniert worden sein - wurden im April in mehreren Medien veröffentlicht. Dies erwähnte Sailer in seinem Blog, verwies auf Artikel. Dass Herbert Werner als Vorreiter des Denkschemas bezeichnet wurde und Kraftausdrücke gebrauchen soll, erfüllte für seinen Anwalt den Tatbestand der üblen Nachrede.