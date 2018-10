Zustimmung zur EU liegt auf Rekordniveau

Aufschwung seit Brexit-Referendum

Die Eurobarometer-Erhebungen zeigen einen signifikanten Aufschwung seit dem britischen Austrittsreferendum im Juni 2016. Ähnliche Bestrebungen in anderen EU-Staaten hätten derzeit kaum Aussicht auf Erfolg: 64 Prozent der EU-Bürger würden bei einem Austrittsreferendum für den Verbleib ihres Landes in der Union stimmen, nur 17 Prozent dagegen. In Österreich gäbe es eine klare Mehrheit von 54 Prozent gegen den Austritt, lediglich 20 Prozent können sich für einen „Öxit“ erwärmen.