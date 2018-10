Lenker gleich drei Mal ohne Führerschein erwischt

Der 43-Jährige aus Schalchen wurde am 12. Oktober 2018 gegen 5.10 Uhr früh in Strasswalchen einer Lenker- und Fahrzeugkontrolle unterzogen. Dabei wurde festgestellt, dass dieser nicht im Besitz einer gültigen Lenkberechtigung ist. Am 14. Oktober 2018 gegen 6.05 Uhr früh wurde der Mann im Ortsgebiet Friedburg erneut kontrolliert. Ihm wurden die Fahrzeugschlüssel abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Die Schlüssel wurden wenig später an seine Freundin ausgefolgt. Nur kurze Zeit darauf wurde der 43-Jährige um 7.10 Uhr in Munderfing erneut angehalten.