Deutsche verlängern Grenzkontrollen zu Österreich

Auch Kickl will Kontrollen bis Mai 2019 fortsetzen

Über Österreich kamen 2015 die meisten Flüchtlinge nach Deutschland. Die Regierung führte ab dem 16. September 2015 Kontrollen ein, die sich zunächst auf alle Landgrenzen erstreckten. Derzeit sind noch die Grenzen zu Ungarn und Slowenien betroffen. FPÖ-Innenminister Herbert Kickl kündigte nun an, die Kontrollen bis Mai 2019 zu verlängern, und verwies dabei auf das Sicherheitsbedürfnis in der österreichischen Bevölkerung. Während der EU-Ratspräsidentschaft behält man sich auch Kontrollen an anderen Grenzen vor.