C64-Spieleklassiker jetzt gratis im Browser zocken

Nach Amiga-, Atari- oder etwa Arcade-Games wurden nun Spieleklassiker der C64-Ära archiviert, darunter „Gauntlet“, „Sim City“, „Turrican“, „1943: The Battle of Midway“, „Ghosts ’n Goblins“, „Castle Wolfenstein“, „Bard’s Tale“ oder „Battle Chess“, um nur ein paar zu nennen. Über 32.000 Programme für den legendären Heimcomputer listet das „Internet Archive“ in Summe, neben Spielen auch etliche Demos, Lernprogramme oder Musik.