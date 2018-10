Minus-Rekord! Vanek ohne Sieg und Scorerpunkt

Die Maple Leafs wurden von ihren zwei Stürmerstars Auston Matthews und John Tavares angeführt. Der im Sommer verpflichtete Tavares bereitete vier Tore vor, Matthews erzielte einen Doppelpack und führt die Torschützenliste mit neun Treffern an. Neun Treffer in den ersten fünf Spielen sind in den vergangenen 98 Jahren außer dem 21-jährigen US-Amerikaner nur dem Russen Alexander Owetschkin (Washington Capitals) in der vergangenen Saison gelungen.