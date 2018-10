28-Jähriger bei BMW Steyr von Maschine erdrückt

Patrick S. (28) aus Garsten wollte eine Störung in einer Maschine beheben, kletterte hinein. Doch die Maschine sprang in dem Moment wieder an - der junge Mann wurde mit dem Kopf zwischen Greifer und Kurbelgehäuse eingeklemmt und erdrückt. Die Polizei ermittelt, ob ein technischer Defekt schuld am Tod von Patrick war.