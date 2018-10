452 Millionen €: Stronach verklagt eigene Tochter

Nach dem Flop mit seinem Polit-Projekt Team Stronach hatte Magna-Gründer Frank Stronach auch einen Schlussstrich unter seine wirtschaftlichen Projekte in Österreich gezogen. Außer der Veröffentlichung eines Buches im vergangenen Sommer war es in seinem Geburtsland ansonsten vollkommen still um den Top-Unternehmer geworden. Nicht so in seiner Wahlheimat Kanada, wo jetzt publik wurde, dass Stronach seine Tochter Belinda, zwei Enkelkinder und weitere Personen auf mehr als 452 Millionen Euro Schadenersatz verklagt - weil sie mit Vermögenswerten und dem Treuhandvermögen der Familie „Misswirtschaft“ betreiben würden.