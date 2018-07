„Politisch hätte ich vieles anders machen sollen!“

Bei seiner Buchpräsentation hat Top-Unternehmer Frank Stronach das Publikum gleich zu Beginn überrascht: Den Umsatz für das von ihm geschriebene Buch „Die Frage aller Fragen“ schenkt er kurzerhand dem Verlag. Genauso uneigennützig ging er übrigens auch das Schreiben seines Buches an. Er möchte, so erzählte er Adabei-TV-Moderatorin Sasa Schwarzjirg, sein Wissen und seine Erfahrungen mit anderen teilen und unsere Gesellschaft in vielen Bereichen zum Umdenken bewegen.