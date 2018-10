Jetzt kommen unsere „alten Ansichten“ als Buch!

Die alten Ansichten, die in unserem Buch zu sehen sein werden, decken die Jahre 1860 bis 1990 ab - ihre Originale sind aber nicht nur in Form von „normalen“, also bereits entwickelten Fotos vorhanden. Unter den Tausenden Bildern in Prix’ Archiv - aus dem auch viele der täglich in der „Krone“ zu sehenden Fotos sind - gibt es noch Dias, Negativfilme alter Kameras, Post- sowie Ansichtskarten und sogar Glasplatten aus der Zeit vor dem Ersten Weltkrieg!