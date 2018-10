Beamter veruntreut fast 400.000 € Amtsgebühren

Gebühren eingesteckt

Wie sich im Laufe der Ermittlungen aber herausstellte, soll der Verdächtige jahrelang vor allem Verwaltungsabgaben - die er von Kfz-Werkstätten und Automobilclubs für Kfz-Begutachtungsplaketten kassiert hatte - anstatt in die Amtskassa in die eigene Tasche geleitet haben. Er dürfte sich auch an Führerschein-, Pass- und Kennzeichentafel-Gebühren vergriffen haben.