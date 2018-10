Einsatzkräfte retteten Hündin aus Felswand

Die 46-jährige Hundebesitzerin hatte am Montag gegen 13 Uhr verzweifelt bei der Polizei in Heiligenblut angerufen, dass ihr Hund über eine Felswand gestürzt sei und sie ihm nicht helfen könne. Der Vorfall ereignete sich am Rande des Parkplatzes unterhalb des Gasthauses Hohe Wand im Gemeindegebiet von Heiligenblut.