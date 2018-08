Zwei Hunde in Abwasserkanal gestürzt und gerettet

Hunde in vier bis fünf Metern Tiefe

Sofort rückte die Hauptfeuerwache Villach mit mehreren Fahrzeugen aus - auch die örtlich zuständige Freiwillige Feuerwehr Fellach stand im Einsatz. Nach kurzer Erkundung stellten die Einsatzkräfte fest, dass sich die Vierbeine in vier bis fünf Metern Tiefe befanden. Weil der Abwasserkanal in die Drau mündet, musste sofort gehandelt werden.