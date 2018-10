Nachbarn retteten junges Paar vor Flammen

Am 8. Oktober 2018 gegen 15 Uhr kam es in einem Einfamilienhaus eines 23-Jährigen und einer 24-Jährigen in Braunau am Inn zu einem Brandausbruch im Esszimmer des Erdgeschosses. Dort hatte eine Holzstellage, welche direkt neben dem eingeheizten Kachelofen aufgestellt war, Feuer gefangen und war in Vollbrand geraten.