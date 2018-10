Gottfried Helnwein schuf Bühnenbild für „Macbeth“

„Krone“: Wir wirkten Sie an der Rekonstruktion mit?

Helnwein: Da ich zur Zeit der Vorbereitung in den USA war, konnte ich die Arbeit an dieser Fassung nur per Skype unterstützen. Die Linzer Inszenierung hält sich, soweit ich weiß, ziemlich genau an die ursprüngliche Fassung von 1988.