Leo S.: Nach 10 Wochen Rückkehr in normales Leben

Eltern kehren nach zwei Monaten an Arbeitsplätze zurück

Jetzt soll es aber endgültig mit der Rückkehr klappen. Am Dienstag kann der 18-Jährige seinen Pass abholen, noch in dieser Woche geht es zurück nach Europa. „Ich will schnell den Führerschein und meine Ausbildung zum IT-Techniker fertig machen“, so der junge Mann. Und auch die Eltern können nach fast zwei Monaten wieder an ihre Arbeitsplätze zurückkehren.