Pühringers drei offene Fragen an die Kassen-Fusion

Nettozahler Oberösterreich

Drei Punkte sieht Pühringer aber noch offen: Oberösterreicher müssten in den Gremien der neuen Gesamtkasse vertreten sein. Es müsse sichergestellt werden, dass Oberösterreich nicht noch mehr zum Nettozahler ins Kassensystem werde. Und in den Gremien müssten auch Seniorenvertreter sitzen, da die Pensionisten gewaltige Beitragsleistungen brächten. Letztere Forderung hat Pühringer diese Woche auch direkt an Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) herangetragen.