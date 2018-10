Landes-SPÖ kürt vier Kandidaten für EU-Parlament

Zwei Frauen und zwei Männer

Marlene Göntgen, Gemeinderätin aus Vöcklabruck, Georg Hubmann, Leiter des Jahoda-Bauer-Instituts und Nina Andree, OÖ SJ-Vorsitzende sollen den Vierervorschlag komplettieren. Letzter Name ist zu den drei in der Print-Ausgabe genannten noch dazugekommen. Der Vorschlag des SPÖ OÖ Präsidiums soll in den nächsten Tagen in den Gremien beschlossen werden.