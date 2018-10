In diesen Fällen sagen wir Danke!

Bearbeitungsgebühr in Kulanz erlassen

Wenn es das Wetter erlaubt, fährt die 94-jährige Mutter von Daniela L. aus Klagenfurt (Ktn.) täglich mit dem öffentlichen Bus an den Wörthersee. Kürzlich hatte die an Altersdemenz erkrankte betagte Dame jedoch vergessen, mit ihrer Kundenkarte der Verkehrsbetriebe ein Ticket im Bus zu buchen. Und deshalb 65 Euro Strafe erhalten. „Nach einer Vorsprache wurde meiner Mutter die Strafe zwar erlassen, für die Bearbeitung wurden aber 20 Euro verrechnet“, so Frau L. Auf unsere Anfrage reagierten die Stadtwerke Klagenfurt prompt und menschlich. Die Bearbeitungsgebühr wurde in Kulanz erstattet.