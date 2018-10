Neue IS-Terrordrohung gegen U-Bahn-Netz

Kämpfer der Terrormiliz Islamischer Staat drohen mit neuen Anschlägen in Deutschland. Im Internet ist eine Fotomontage aufgetaucht, die einen Kapuzen-Mann mit IS-Logo in einer U-Bahn-Station zeigt, die gerade explodiert. „Oh ihr Kreuzzügler. Ihr werdet so lange nicht in Ruhe und Frieden leben, solange wir in den Ländern der Muslime nicht in Frieden leben können“, heißt es in den Botschaften der Dschihadisten. Das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) ist alarmiert.