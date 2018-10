Heimischer Doku-Filmer in Nicaragua verhaftet

Zirngast weiter in Haft

Weiter hinter Schloss und Riegel ist auch der österreichische Journalist Max Zirngast in der Türkei. Wie berichtet, war der Steirer am 11. September in Ankara wegen Terrorvorwürfen festgenommen worden. Sogar Bundespräsident Alexander Van der Bellen thematisierte den aufsehenerregenden Fall am Rande der UN-Generalversammlung in New York. In Österreich wird Zirngast in Abwesenheit der „Dr. Karl Renner Solidaritätspreis 2018“ verliehen.