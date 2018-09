„Erdogan hat sich eine neue Geisel geholt“

Max Zirngast arbeitete als freier Autor für das „re:volt“-Magazin und setzte sich für kurdische und linke Gruppierungen als Aktivist ein. Der Steirer - er studiert Philosophie an der Uni Wien und Politikwissenschaft an der Middle Eastern Technical University in Ankara - verfasste mehrere Artikel, in denen er mit dem türkischen Staatschef Recep Tayyip Erdogan hart ins Gericht ging. So analysierte er am 22. April 2017, dass Erdogan besiegt werden könnte („Erdogan can be beaten“). Am 18. Mai 2018 setzte er sich kritisch mit den türkischen Wahlen auseinander und am 26. Juni verfasste er für die Berliner Zeitung „Junge Welt“ den kritischen Bericht „Erdogan triumphiert“. Zudem arbeitete Zirngast, der sehr gut Türkisch spricht, als Übersetzer.