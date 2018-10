„Probleme im Umfeld“: Wer tut sich Rapid noch an?

Bickel: „Das hilft mir“

Was die Kandidaten einschränkt. Dennoch wähnt sich der Sportchef gut vorbereitet. Weil der Schweizer, seit er in Österreich ist, intensiven Kontakt zu mehreren Trainern pflegte. Ohne Hintergedanken, sondern um einen perfekten Über- und Einblick zu haben. „Das hilft mir jetzt“, so Bickel.