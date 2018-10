Drogensüchtiger Linzer „Sniper“ muss in U-Haft

Ein Zeuge hatte einen 16-jährigen Teenager, der an der Brust verletzt worden war, in eine Telefonzelle gezogen. Auch diese wurde zumindest dreimal getroffen. Dennoch behauptet der drogensüchtige 26-Jährige, ungezielt aus dem Fenster im 1. Stock des Hauses in der Freistädter Straße geschossen zu haben. Und dabei hatte er neben dem 16-Jährigen eine Joggerin (23) so schwer am Oberschenkel verletzt, dass das Projektil herausoperiert werden musste. Eine Mutter und ihre Tochter erlitten leichte Blessuren.