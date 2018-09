Startrekord! Salzburg-Coach Rose zieht den Hut

Serienchampion Salzburg zieht weiter einsam seine Kreise an der Spitze der Fußball-Bundesliga. Das 4:1 (0:0) am Samstag beim WAC war zwar kein Galaakt und der Sieg kurzzeitig sogar in Gefahr, brachte den „Bullen“ letztlich aber eine neue Rekordmarke: Mit dem neunten Erfolg im neunten Saisonspiel übertraf die Elf von Marco Rose die Acht-Spiele-Start-Serie Rapids von 1987/88.