Vermisster Schwammerlsucher unversehrt aufgefunden

Der 87-Jährige war am Freitag in Hochfeistritz auf der Suche nach Schwammerl gewesen und hatte laut Auskunft des Sohnes sein Auto bei der sogenannten „Harrach Alm“ abgestellt. Pucher: „Der Herr kennt sich in der Gegend aus, da er früher ein paar Bienenstöcke hier stehen hatte.“ Warum er dennoch in der Nacht im Wald war, ist derzeit ungeklärt. Der Polizist: „Er hat zum Glück eine Hütte gefunden. Zwar kam er nicht hinein, dennoch bot sie Schutz vor der Witterung.“