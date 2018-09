Sturms Becherwerfer muss in Kärnten vor Gericht

Der Angeklagte hatte beim Hinspiel der Europa-League-Qualifikation zwischen Sturm Graz und AEK Larnaka (0:2) am 9. August einen vollgefüllten Hartplastikbecher aufs Spielfeld geworfen und einen Linienrichter am Kopf getroffen, dieser erlitt eine Rissquetschwunde. Das Spiel stand daraufhin am Rande des Abbruchs. Dabei hätte sich der mehrfach vorbestrafte 34-Jährige nie im Stadion befinden dürfen! Denn nach einem Knallkörper-Wurf in Salzburg wurde ihm ein österreichweites Stadionverbot auferlegt! Was hatte er also an jenem Tag in der Merkur-Arena zu suchen?