Nach Mattersburg-Panne hängt Prosenik in der Luft

Der 6:0-Sieg der Mattersburg Amateure gegen die St. Pölten Juniors wurde am Donnerstag am grünen Tisch in ein 0:3 umgewandelt. Da Stürmer Philipp Prosenik zwar gleich für die SVM-Fohlen netzte, laut Reglement aber nicht einsatzberechtigt ist. Jetzt hängt der 25-Jährige, der in der Fußball-Regionalliga Ost für die Profis Spielpraxis sammeln hätte sollen, in der Luft.