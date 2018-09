Familie verlor bei Brand auf Bauernhof Wohntrakt

Einen Feuerwehr-Großeinsatz gab es am Mittwochabend bei einem Brand auf einem Bauernhof in Innertreffling bei Engerwitzdorf. Im Dachbereich des Wohntraktes war ein Feuer ausgebrochen, der Dachstuhl stand rasch in Vollbrand. Der Hofbesitzer wurde auf die Flammen aufmerksam und versuchte leider erfolglos, sie einzudämmen. Der Mann erlitt dabei Verbrennungen am Arm und musste ins Linzer UKH gebracht werden.