Berliner Polizist soll für Erdogan spioniert haben

Vor dem mit Spannung erwarteten Staatsbesuch des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan in Deutschland sorgt ein Spionageverdacht bei der Berliner Polizei für Unruhe. Der „Tagesspiegel“ berichtete in seiner Donnerstagsausgabe über einen Polizisten, der den türkischen Geheimdienst über in Berlin lebende türkische Oppositionelle informiert haben soll. Deutsche Sicherheitsbehörden hätten ihn dabei beobachtet. Dabei sei es offenbar vor allem um die Meldeadressen der Exilanten gegangen.