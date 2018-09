Kurz-Appell vor UN für vollständige Atom-Abrüstung

Bundeskanzler Sebastian Kurz hat am Mittwoch bei der UNO-Vollversammlung im Vorfeld der Ratifikationszeremonie für den Nuklearwaffenverbotsvertrag (TPNW) vor den Gefahren von Atomwaffen gewarnt. Diese sei „heute größer denn je“. Daher sei das „Engagement für die vollständige nukleare Abrüstung“ eine der „obersten außenpolitischen Prioritäten“ seiner Regierung, so Kurz in New York.