UNO-Vollversammlung: Sorge wegen Handelskrieg

Später musste sich Washington korrigieren, denn diese Frage müsste erst durch Abstimmung auf die Tagesordnung gesetzt werden. Trump ahnte, dass er dafür im Sicherheitsrat keine Mehrheit bekommen würde. Jetzt will er über andere Feindbilder herziehen. Der US-Präsident, der die UNO bislang in Grund und Boden verdammt hat, startete den UNO-Auftritt in seiner Heimatstadt mit einer Teilnahme am Anti-Drogen-Gipfel. Das macht sich gut im Wahlkampfendspurt zu den US-Kongresswahlen im November, zumal die USA an einer Drogenseuche leiden.