Von Bikini direkt in die Daunenjacke geschlüpft

„Minus 2,9 Grad in Freistadt, damit wurde hier noch nie so ein tiefer September-Wert gemessen“, sagt Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und erklärt im Interview, warum es so eisig wurde. Auch die Meteorologie-Kollegen von Ubimet orteten einen Minus-Rekord: In Reichenau/M. schlüpften die Mühlviertler bei minus 1,8 Grad in die Daunenjacke. Am kältesten war es am Dachstein bei minus 7,5 Grad, in Summerau waren es minus 4,8 Grad.