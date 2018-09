Kein Klubchef mehr: SPÖ streicht Kern 6100-€-Bonus

Kern zieht es nach Brüssel

Vergangenen Dienstag hatte der 52-Jährige überraschend seinen Rücktritt als SPÖ-Parteichef bekannt gegeben. Er wolle stattdessen als EU-Spitzenkandidat der SPÖ nach Brüssel gehen, sagte er. Viele hochrangige Funktionäre reagierten geschockt auf diese Meldung. Kurz darauf wandte sich Kern in einem Brief an die Parteimitglieder und entschuldigte sich für die Vorgangsweise. Kern geht übrigens nicht nur als kürzest amtierender Bundeskanzler, sondern auch als kürzest dienender SPÖ-Parteivorsitzender in die Annalen ein. Am Mittwoch nahm gar nicht mehr an der Nationalratssitzung teil. Ein Auslandstermin habe seine Anwesenheit verhindert, hieß es.