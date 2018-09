Kern schreibt Brief: Eigenlob und Entschuldigung

Zu den Wirrnissen um seinen Wechsel nach Brüssel sagt Kern: „Was in den vergangenen Tagen konkret passiert ist, war sicher nicht akzeptabel. Mir selbst wäre ein geordneter Übergang natürlich viel lieber gewesen.“ Wiewohl das Geschehene nicht nur in seinem Einflussbereich zu suchen sei, übernehme er als Parteichef selbstverständlich die Verantwortung dafür - „und möchte an dieser Stelle alle davon Betroffenen um Entschuldigung bitten“.