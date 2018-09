Ludwig: „Der gestrige Tag ist suboptimal gelaufen“

Der Obmann der Wiener SPÖ, Bürgermeister Michael Ludwig, will verhindern, dass dem neuen SPÖ-Bundesparteiobmann das passiert, was ihm im Jänner selbst widerfahren ist - nämlich sich einer Kampfabstimmung am Parteitag stellen zu müssen. Der neue Chef oder die neue Chefin sollen am 15. Oktober, also mit dem Ende der Bewerbungsfrist und damit schon vor dem Parteitag im November, feststehen. Christian Kerns Abgang (siehe Videoreportage oben) bezeichnete Ludwig vom Ablauf her als „suboptimal“.