„Mit neuem Team rasch an die Arbeit gehen“

In der SPÖ geht es derzeit rund in Sachen Führungspersonal. Nachdem Ex-Gesundheitsministerin Pamela Rendi-Wagner Christian Kern ablöste, krempelt die Medizinerin jetzt die Parteispitze um. Thomas Drozda ist der neue alleinige SPÖ-Bundesgeschäftsführer, darauf hat sich der SPÖ-Vorstand am Dienstagnachmittag geeinigt. Er wurde allerdings mit acht Enthaltungen gewählt, erklärten mehrere Sitzungsteilnehmer im Anschluss. Rendi-Wagner sagte nach der Sitzung in einem kurzen Statement, dass Drozda „ihr volles Vertrauen genieße“.