Schieder tritt zurück, Drozda wird Geschäftsführer

Nächster Knalleffekt in der SPÖ. Am Dienstagnachmittag wurde bekannt, dass Andreas Schieder als Klubobmann der Sozialdemokraten zurücktreten wird. Aktuell berät der SPÖ-Parlamentsklub über die Führung von Klub und Partei. Dem Vernehmen nach will die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner den Klub alleine führen, einen geschäftsführenden Obmann gibt es damit nicht mehr. Der zuvor als Schieder-Nachfolger gehandelte Thomas Drozda wird nun statt Max Lercher Bundesgeschäftsführer, wie am Abend bekannt wurde.