Bienenmörder muss vier Monate hinter Gitter

Am 1. Mai 2017 war es bei zwei Imkern in der Umgebung der Obstplantage des Lavanttalers zu einem massiven Bienensterben gekommen. „Vor den Bienenstöcken war alles schwarz vor lauter toter Bienen“, hatte einer der betroffenen Imker als Zeuge in der Verhandlung ausgesagt. Da die toten Tiere Zeichen einer Vergiftung aufwiesen, wurden sie untersucht - schließlich wurde festgestellt, dass sie an dem für Bienen gefährlichen Wirkstoff Chlorpyrifos gestorben waren, das etwa im Spritzmittel Dursban 480 enthalten ist.