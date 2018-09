Paris: Die 12 größten Meisterwerke & Meilensteine

Epoche 1958-1968: Alpine A110 von 1962 und Jaguar XJ von 1968

Platzmangel plagte den Laufsteg für automobile Designjuwelen. Und so zog der Autosalon in die großzügigen Hallen an der Porte de Versailles mit Showfläche für bis zu zwei Millionen Besucher. Dennoch drängten sich die Sportwagenfans 1962 um den ultimativen französischen Straßensportwagen, die Alpine A110. Mit dieser Flunder mit Polyesterhaut und Renault-Motoren erreichte Alpine fast alles, was einen elitären Sportwagen ausmacht: Titeltriumphe bei der Rallye-Weltmeisterschaft und bei Rundstreckenrennen, reinrassige Renntechnik in der Straßenversion, schnelle Formen für Enthusiasten - und ein Revival in Form der Alpine des Modelljahrs 2018.