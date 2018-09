Aus Eifersucht mehrfach auf Ehefrau eingestochen

Die 34-jährige Südtirolerin war in ihrer Wohnung am Hof ihrer Eltern in Meran durch mehrere Messerstiche getötet worden. Die Schwester des Opfers, die ebenfalls am Hof lebt, hatte laut der Tageszeitung „Dolomiten“ gegen 13.30 Uhr Schreie gehört. Als sie nachschauen ging, habe sie die 34-Jährige blutüberströmt in der Wohnung gefunden und sofort die Rettungskräfte alarmiert. Für das Opfer kam jedoch jede Hilfe zu spät. Der 38-Jährige soll ebenfalls noch in der Wohnung gewesen sein.