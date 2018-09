Tage der Alpen-Adria-Küche in Klagenfurt eröffnet!

Tage der Alpen-Adria-Küche: das Programm

In den kommenden Tagen stehen noch einige interessante Punkte auf dem Programm: An drei Tagen treffen sich abends jeweils die Köche in den Küchen der Stadtgastronomie, um dort ein sechsgängiges Menü zuzubereiten. Zusätzlich finden Themenabende - etwa zu italienischer Kulinarik, Mittelalterspeisen oder Pilzen - statt und untertags locken spezielle Mittagsmenüs in die Innenstadt. Das gesamte Programm finden Sie hier.