Klub-WM: Al-Hilal profitiert von Sonderregelung

Denn für den Aufstieg ins Halbfinale winken 21 Mio. Dollar (etwa 17,8 Mio. Euro). Wohl auch deshalb verlegte die saudische Liga kurzerhand ihre Transferperiode nach vorne, das Fenster öffnet nun bereits am 3. Juli statt erst am 20. Juli. Da Spieler bei der Klub-WM bis zum 3. Juli nachnominiert werden können, nutzte der Klub von Star-Trainer Simone Inzaghi die Gelegenheit, um die Verletzungssorgen in der Offensive zumindest ein wenig zu lindern.