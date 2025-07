Zwei Schwestern im Tiefschlaf sexuell missbraucht?

Ein größenmäßiger Unterschied

Erst soll sich der Nordburgenländer in der Trennungsphase an seiner Freundin vergangen haben, die, aus dem Tiefschlaf erwacht, zu Protokoll gibt: „Am Anfang dachte ich, mein Tampon sei verrutscht. Dann habe ich eine schmierige Flüssigkeit entdeckt. Das war sicher Sperma.“ Anwalt Gerald Vogler gibt nun für seinen Mandanten Vollgas. „Der ist, so habe ich zumindest gehört, gut bestückt. Da ist größenmäßig ein erheblicher Unterschied zu einem Tampon.“ Noch dazu sei die angebliche Vergewaltigung laut Aussage der Frau in der Löffelchenstellung passiert. „Bitte nicht böse sein, aber ...“, sagt Vogler, ehe der zweite Vorfall besprochen wird.