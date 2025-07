SPÖ-Neustart im Linzer Landhaus gelang mit links

Was sie gemeint haben könnte? Winkler will als neuer SPÖ-Frontmann keine Partei gänzlich ausschließen – auch die FPÖ nicht, wie er in einem Interview sagte. In der ÖVP können sich einige, nach einer schwierigen Zeit mit der FPÖ – vor allem auf Bundesebene – vorstellen, künftig wieder gemeinsame Sache mit der SPÖ zu machen. Freilich muss dazu noch die Landtagswahl im Herbst 2027 abgewartet werden. Winkler gibt als Ziel mehr als 20 % an. Bleibt die ÖVP vor der FPÖ, ist eine Neuauflage von Schwarz-Rot in Oberösterreich absolut möglich.