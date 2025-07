„Psychisch war er völlig am Boden zerstört!“

Psychisch völlig am Boden zerstört

Der 25-Jährige konnte in diesem Titelkampf weder Schnelligkeit, noch Taktik oder Explosivität abrufen, seinen gefürchteten Knie-Kick auspacken – und sich nach dem Knock Out nicht mehr an alles erinnern. „Er war wie ein lebender Sandsack – und in den Monaten nach diesem verlorenen Kampf mental schwer angeschlagen, psychisch völlig am Boden zerstört. Er hat danach letztes Jahr keinen Kampf mehr bestritten“, sagt Keclik über Radman.